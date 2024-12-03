Не всегда у хозяйки имеется возможность долгое время колдовать над кулинарными шедеврами. Сытный куриный салат, на приготовление которого уходит не более 30 минут, порадует вас оригинальным сочетанием ингредиентов и превосходными вкусовыми качествами. Его можно употреблять в пищу для перекуса, не используя гарнир. Также оригинальная теплая закуска станет интересным дополнением праздничного стола.

Как отварить куриные сердечки

Основным компонентом салата являются куриные сердечки, которые следует отварить примерно за час до начала приготовления. Для этого необходимо тщательно промыть свежие субпродукты, удалить все пленки и жилки. Чтобы избавиться от лишних кровеносных сосудов, сердечки можно разрезать пополам или сделать надрез.

После этого поставьте кастрюлю с водой на огонь, дождитесь кипения и добавьте сердечки. Снова дождитесь закипания и варите на медленном огне около 50 минут. Если вы не планируете солить салат, то можете добавить соль в процессе варки.

Как отварить свежие шампиньоны

Ещё один важный ингредиент для этого тёплого салата — свежие шампиньоны. Их тоже нужно предварительно отварить. Для этого промойте грибы под холодной водой и срежьте темные участки, затем поместите в кипящую воду и варите после повторного закипания примерно 15 минут. После этого слейте воду и дайте шампиньонам остыть, прежде чем использовать их в салате.

Как отварить макаронные изделия для салата

Обычно на упаковке макаронных изделий указаны рекомендации по их варке. Следуя этим указаниям, вы сможете приготовить вкусное блюдо.

Чтобы сварить макароны, налейте в кастрюлю воды, поставьте её на огонь и доведите до кипения. Затем всыпьте сухие изделия из упаковки. Воды должно быть минимум в два раза больше, чем макарон. Перемешайте содержимое кастрюли и варите на среднем огне до готовности, это займёт примерно 10-15 минут.

Как сделать горчично-медовую заправку

Для салата в качестве заправки можно использовать майонез или нерафинированное подсолнечное масло.

Если вы хотите приготовить горчично-медовый соус, то для этого нужно смешать 1 чайную ложку натурального мёда с 1 столовой ложкой не острой горчицы. Затем добавьте 1 столовую ложку оливкового масла и специи по вкусу, например, соль и прованские травы. Тщательно перемешайте до однородной консистенции.



Шаги

Приготовьте необходимые ингредиенты для тёплого салата: отварите грибы, макароны и куриные сердечки.

Затем нарежьте репчатый лук полукольцами, а морковь натрите на крупной тёрке.

Далее нарежьте предварительно отваренные шампиньоны на тонкие пластинки.

В большой сковороде обжарьте сердечки и шампиньоны в течение 10-15 минут, за 5 минут до готовности посолите.

Следующим шагом добавьте морковь, лук и доведите ингредиенты до состояния готовности.

Пока блюдо томится на плите, займитесь шинкованием капусты. Если у вас нет белокочанной, то можно использовать пекинскую.

Выложите капусту в глубокую миску и добавьте к ней нарезанные полукольцами яйца и нашинкованный твёрдый сыр.

Когда куриные сердца с грибами остынут, добавьте их к основным ингредиентам в миску. Затем выложите туда же макаронные изделия в виде бантиков.

Всё это перемешайте, при необходимости добавьте соль и сбрызните подсолнечным маслом. По желанию можно заправить блюдо горчично-медовой заправкой.

Приятного аппетита!