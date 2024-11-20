Торт «Наполеон» — это быстрый и простой вариант знаменитого десерта, который порадует вас своим оригинальным вкусом. Его приготовление не займет много времени, но результат вас приятно удивит.

Торт получается очень сочным и пропитанным, а его сладкий и нежный вкус не оставит равнодушным. Он отлично режется, что позволяет без труда нарезать его порционно и украсить к любому празднику или чаепитию.

Готовое тесто выпекается очень быстро, а заварной крем варится не более десяти минут. Десерт получается в меру сладким, напитанным и вкусным. Ленивый «Наполеон» — это идеальный выбор для любого случая, особенно когда нет времени на долгое выпекание коржей!



Шаги

Для начала приготовьте заварной крем. Для этого тщательно смешайте в кастрюле с толстым дном муку, крахмал, ваниль и сахар.

Добавьте яйца и хорошенько перемешайте смесь.

Постепенно вливайте молоко, постоянно помешивая заготовку крема. Затем поставьте смесь на плиту и доведите до кипения, не забывая аккуратно помешивать. Варите на среднем огне около 2 минут, пока крем не загустеет.

Пока крем горячий, добавьте в него сливочное масло и тщательно перемешайте. Затем накройте его пищевой плёнкой и оставьте остывать до комнатной температуры.

Возьмите готовое слоёное тесто и разрежьте его на одинаковые полоски. Выложите на противень, затем отправьте в духовку, разогретую до 180 градусов. Выпекайте до появления лёгкого золотистого оттенка.

Достаньте готовые полоски и дайте им полностью остыть.

Затем выложите первый слой смазанных кремом полосок, на него — второй слой, а сверху — третий.

Чтобы торт хорошенько пропитался, дайте ему постоять минимум 10 часов в прохладном месте или в холодильнике.

Вкусный «Наполеон» на скорую руку готов!

Приятного чаепития!

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