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Ленивый торт «Наполеон»

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Готовый кусочек торта наполеон

Торт «Наполеон» — это быстрый и простой вариант знаменитого десерта, который порадует вас своим оригинальным вкусом. Его приготовление не займет много времени, но результат вас приятно удивит.

Торт получается очень сочным и пропитанным, а его сладкий и нежный вкус не оставит равнодушным. Он отлично режется, что позволяет без труда нарезать его порционно и украсить к любому празднику или чаепитию.

Готовое тесто выпекается очень быстро, а заварной крем варится не более десяти минут. Десерт получается в меру сладким, напитанным и вкусным. Ленивый «Наполеон» — это идеальный выбор для любого случая, особенно когда нет времени на долгое выпекание коржей!

Ингредиенты
Порции: +5
В 100 гр. порции
Калории: 250 ккал
Белки: 4.54 г
Жиры: 14.02 г
Углеводы: 26.05 г
Шаги
35 мин.Печать
  • Сахар, ванилин и мука
    Для начала приготовьте заварной крем. Для этого тщательно смешайте в кастрюле с толстым дном муку, крахмал, ваниль и сахар.
  • Два яйца в тесте
    Добавьте яйца и хорошенько перемешайте смесь.
  • Заварной крем в кастрюле на плите
    Постепенно вливайте молоко, постоянно помешивая заготовку крема. Затем поставьте смесь на плиту и доведите до кипения, не забывая аккуратно помешивать. Варите на среднем огне около 2 минут, пока крем не загустеет.
  • Добавления масла в крем для торта
    Пока крем горячий, добавьте в него сливочное масло и тщательно перемешайте. Затем накройте его пищевой плёнкой и оставьте остывать до комнатной температуры.
  • Слоеное тесто нарезанное на полоски
    Возьмите готовое слоёное тесто и разрежьте его на одинаковые полоски. Выложите на противень, затем отправьте в духовку, разогретую до 180 градусов. Выпекайте до появления лёгкого золотистого оттенка.
  • Слоеные полоски для Наполеона
    Достаньте готовые полоски и дайте им полностью остыть.
  • Слоеное тесто под заварным кремом
    Затем выложите первый слой смазанных кремом полосок, на него — второй слой, а сверху — третий.
  • Часть наполеона
    Чтобы торт хорошенько пропитался, дайте ему постоять минимум 10 часов в прохладном месте или в холодильнике.
  • Наполеон в разрезе
    Вкусный «Наполеон» на скорую руку готов!

Приятного чаепития!

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Метки:
Праздничные
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