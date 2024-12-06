Кекс с кокосовой стружкой станет ароматной изюминкой вашего чаепития. Выпечка настолько проста, насколько и вкусная. Пышный кекс ровно нарезается при подаче, обладает красивым разрезом, приятно пахнет нотками кокоса, ванили и сливочного масла. На основе такого теста кексы можно приготовить не только большими, но и маленькими. Наполнитель может быть любой, ведь кокосовую стружку и изюм можно заменить на любые орехи или сухофрукты, какие вы любите.
Ингредиенты
Порции: –+12
- Кокосовая стружка 50 гр.
- Масло сливочное 170 гр.
- Соль 1 щепотка
- Яйцо куриное 3 шт.
- Мука пшеничная 240 гр.
- Изюм 130 гр.
- Разрыхлитель 2 ч. ложки
- Ваниль 2 гр.
В 100 гр. порции
Калории: 397 ккал
Белки: 6.12 г
Жиры: 20.87 г
Углеводы: 46.13 г
Шаги
- Прежде всего соединим и перетрем сахар с ванилью, маслом и солью. Масло должно быть теплым и мягким.
- Затем добавим яйца, постоянно взбивая смесь венчиком.
- Следующим шагом добавляем разрыхлитель и пшеничную муку. Тщательно перемешиваем тесто до однородной массы.
- Потом добавим изюм, предварительно обваленный в муке, и кокосовую стружку. Тщательно перемешаем, чтобы все ингредиенты равномерно распределились.
- Теперь разогреем духовку до 170 градусов. Смажем форму для кекса маслом и наполним её тестом. Затем поместим в духовку и будем выпекать до тех пор, пока шпажка не будет сухой при проверке готовности.
- Остывший кекс можно украсить пудрой или топленым шоколадом. После этого можно нарезать десерт и подавать.
Приятного аппетита!