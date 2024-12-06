Кекс с кокосовой стружкой станет ароматной изюминкой вашего чаепития. Выпечка настолько проста, насколько и вкусная. Пышный кекс ровно нарезается при подаче, обладает красивым разрезом, приятно пахнет нотками кокоса, ванили и сливочного масла. На основе такого теста кексы можно приготовить не только большими, но и маленькими. Наполнитель может быть любой, ведь кокосовую стружку и изюм можно заменить на любые орехи или сухофрукты, какие вы любите.

Шаги

Прежде всего соединим и перетрем сахар с ванилью, маслом и солью. Масло должно быть теплым и мягким.

Затем добавим яйца, постоянно взбивая смесь венчиком.

Следующим шагом добавляем разрыхлитель и пшеничную муку. Тщательно перемешиваем тесто до однородной массы.

Потом добавим изюм, предварительно обваленный в муке, и кокосовую стружку. Тщательно перемешаем, чтобы все ингредиенты равномерно распределились.

Теперь разогреем духовку до 170 градусов. Смажем форму для кекса маслом и наполним её тестом. Затем поместим в духовку и будем выпекать до тех пор, пока шпажка не будет сухой при проверке готовности.

Остывший кекс можно украсить пудрой или топленым шоколадом. После этого можно нарезать десерт и подавать.

Приятного аппетита!