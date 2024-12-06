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Кекс с кокосовой стружкой

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Кекс с кокосовой стружкой на тарелке

Кекс с кокосовой стружкой станет ароматной изюминкой вашего чаепития. Выпечка настолько проста, насколько и вкусная. Пышный кекс ровно нарезается при подаче, обладает красивым разрезом, приятно пахнет нотками кокоса, ванили и сливочного масла. На основе такого теста кексы можно приготовить не только большими, но и маленькими. Наполнитель может быть любой, ведь кокосовую стружку и изюм можно заменить на любые орехи или сухофрукты, какие вы любите.

Ингредиенты
Порции: +12
В 100 гр. порции
Калории: 397 ккал
Белки: 6.12 г
Жиры: 20.87 г
Углеводы: 46.13 г
Шаги
45 мин.Печать
  • Масло, сахар, соль в миске
    Прежде всего соединим и перетрем сахар с ванилью, маслом и солью. Масло должно быть теплым и мягким.
  • Яйца взбиваем венчиком
    Затем добавим яйца, постоянно взбивая смесь венчиком.
  • Добавляем разрыхлитель и муку
    Следующим шагом добавляем разрыхлитель и пшеничную муку. Тщательно перемешиваем тесто до однородной массы.
  • Изюм и кокосовая стружка в тесте
    Потом добавим изюм, предварительно обваленный в муке, и кокосовую стружку. Тщательно перемешаем, чтобы все ингредиенты равномерно распределились.
  • Тесто кокосового кекса в форме для выпекания
    Теперь разогреем духовку до 170 градусов. Смажем форму для кекса маслом и наполним её тестом. Затем поместим в духовку и будем выпекать до тех пор, пока шпажка не будет сухой при проверке готовности.
  • Разрезанный кокосовый кекс
    Остывший кекс можно украсить пудрой или топленым шоколадом. После этого можно нарезать десерт и подавать.

Приятного аппетита!

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Метки:
Блюдо из теста
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